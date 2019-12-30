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Водитель на трассе "Киев-Чоп" протаранил два автомобиля, погиб ребенок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Ровенской области водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении, совершая разворот, в результате чего произошло столкновение с двумя микроавтобусами. В результате ДТП погибла десятилетняя дочь водителя легковушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 декабря, около трех часов ночи на автодороге "Киев-Чоп" возле села Дорогобуж.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 46-летний житель села Дорогобуж, водитель автомобиля Renault Rapid, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем - с Mercedes Vito, который двигался за ним. От удара Renault Rapid разбило вдребезги, а Volkswagen Crafter вылетел в кювет. От полученных травм на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Renault Rapid - дочь водителя автомобиля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что водителя легковушки с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. У него отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

Также указано, что по результатам освидетельствования, водители Volkswagen Crafter - 47-летний житель Киевской области и Mercedes Vito - 36-летний иностранец были трезвы.

Остальные участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Следователи следственного управления по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области автомобиль на пешеходном переходе сбил двух детей.

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