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На Запоріжжі зіткнулися легковик і вантажівка, двоє загиблих

На Запоріжжі зіткнулися легковик і вантажівка, двоє загиблих

Київ • УНН

 • 11006 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Запорізькій області в результаті зіткнення легковика та вантажівки 2 осіб загинуло, двоє – в лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

Так, 28 грудня близько 13:30 у поліцію повідомили про те, що на перехресті автошляху "Харків-Сімферополь" та дороги, що веде до села Приморського Запорізького району, сталася ДТП з постраждалими.

Поліцейськими встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ-2109", не надавши перевагу в русі, виїхав на перехрестя, та скоїв зіткнення з автомобілем "Mercedes-Benz Atego 816L", під керуванням громадянина 1988 року народження.

Внаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ", чоловіки 1979 та 1996 років народженн, померли під час надання медичної допомоги. Ще один пасажир, чоловік 1987 року народження, та водій автомобіля "ВАЗ" з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні.

Крім того, встановлено, що водій легкового автомобіля, чоловік 1984 року народження, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

Нагадаємо, водій на трасі "Київ-Чоп" протаранив дві автівки, загинула дитина.

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