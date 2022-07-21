На Запорожье из-за обстрелов погиб гражданский, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В результате обстрелов за минувшие сутки в Запорожской области один человек погиб, трое получили ранения, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, пишет УНН.
Цитата
"1 мирный человек погиб. 3 ранены", - отметил Старух в Telegram.
Детали
По сообщению ГУНП в Запорожской области, указал Старух, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах поселков Терноватое, Заречное, села Магдалиновка, поселка Камышеваха, сел Малая Токмачка, Доброполье, города Гуляйполе.
Поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
На Запорожском направлении, как отметил глава ОВА, ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил 51 обстрел позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Дополнение
Взрывы были слышны под временно оккупированным оккупантами Мелитополем на Запорожье около полуночи, после чего в районе села Вознесенка возник пожар.