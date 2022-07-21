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Під Мелітополем вночі лунали вибухи - мер

Під Мелітополем вночі лунали вибухи - мер

Київ • УНН

 • 196881 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Біля тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя на Запоріжжі близько опівночі було чутно вибухи, після чого виникла пожежа в районі села Вознесенка. Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує УНН.

Цитата

«Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію», - написав Федоров у Telegram.

Доповнення

У селищі Мирне нещодавно спалахнула захоплена російськими окупантами база військової частини МНС, куди перевезли бойову техніку рф. Мер Мелітополя зазначив, що жителі чули поблизу Мирного приблизно 25 вибухів, а зі сторони бази окупантів бачили густий чорний дим.

Тим часом військовослужбовці армії рф у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області захопили частину об’єднаної енергетичної системи України.

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