Під Мелітополем вночі лунали вибухи - мер

Цитата

«Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію», - написав Федоров у Telegram.

Доповнення

У селищі Мирне нещодавно спалахнула захоплена російськими окупантами база військової частини МНС, куди перевезли бойову техніку рф. Мер Мелітополя зазначив, що жителі чули поблизу Мирного приблизно 25 вибухів, а зі сторони бази окупантів бачили густий чорний дим.

Тим часом військовослужбовці армії рф у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області захопили частину об’єднаної енергетичної системи України.