Під Мелітополем вночі лунали вибухи - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Біля тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя на Запоріжжі близько опівночі було чутно вибухи, після чого виникла пожежа в районі села Вознесенка. Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує УНН.
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«Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію», - написав Федоров у Telegram.
Доповнення
У селищі Мирне нещодавно спалахнула захоплена російськими окупантами база військової частини МНС, куди перевезли бойову техніку рф. Мер Мелітополя зазначив, що жителі чули поблизу Мирного приблизно 25 вибухів, а зі сторони бази окупантів бачили густий чорний дим.
Тим часом військовослужбовці армії рф у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області захопили частину об’єднаної енергетичної системи України.