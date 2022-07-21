Под Мелитополем ночью раздавались взрывы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Возле временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области около полуночи были слышны взрывы, после чего возник пожар в районе села Вознесенка. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, информирует УНН.
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«Возле Мелитополя этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар к востоку от Мелитополя, в районе села Вознесенка. Ждем более подробную информацию», - написал Федоров в Telegram.
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В поселке Мирное недавно вспыхнула захваченная российскими оккупантами база воинской части МЧС, куда перевезли боевую технику рф. Мэр Мелитополя отметил, что жители слышали вблизи Мирного около 25 взрывов, а со стороны базы оккупантов видели густой черный дым.
Тем временем военнослужащие армии рф во временно захваченном Мелитополе Запорожской области захватили часть объединенной энергетической системы Украины.