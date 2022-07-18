Мало землі та врожаю: мародери-окупанти у Мелітополі захопили частину об’єднаної енергетичної системи України

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"Окупантам мало нашої землі, приватної власності, врожаю. Тепер вони захопили частину об’єднаної енергетичної системи України. Магістральні та вуличні електромережі, трансформаторні підстанції, приміщення, майно - всі потужності Обленерго на тимчасово окупованих територіях відібрали рашисти. Більше того, беруть із людей гроші за електроенергію, яку самі не здатні виробити. А тому крадуть із української об'єднаної енергетичної системи", - заявив він.



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Федоров наголосив, що більшість співробітників Обленерго не погодились працювати на оупантів. За його словами, працівники покинули захоплене підприємство.

Доповнення

У селищі Мирне Мелітопольського району спалахнула захоплена російськими окупантами база військової частини МНС, куди перевезли бойову техніку рф. Мер зазначив, що жителі почули поблизу Мирного приблизно 25 вибухів, а зі сторони бази окупантів побачили густий чорний дим.

Російські окупанти готуються до оборони у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області.