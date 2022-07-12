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Під Мелітополем горить захоплена рашистами військова база – мер

Під Мелітополем горить захоплена рашистами військова база – мер

Київ • УНН

 • 222965 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У селищі Мирне Мелітопольського району спалахнула захоплена російськими окупантами база військової частини МНС, куди перевезли бойову техніку рф. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі", – повідомив Федоров.

Додамо

Мер зазначив, що жителі почули поблизу Мирного приблизно 25 вибухів, а зі сторони бази окупантів побачили густий чорний дим.

Нагадаємо

Федоров раніше повідомив, що російські окупанти заблокували виїзд з Мелітополя до Запоріжжя – людей не пропускають через блок-пост у Василівці.

Українські Національні Новини

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