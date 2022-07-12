Під Мелітополем горить захоплена рашистами військова база – мер

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"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі", – повідомив Федоров.

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Мер зазначив, що жителі почули поблизу Мирного приблизно 25 вибухів, а зі сторони бази окупантів побачили густий чорний дим.

Нагадаємо

Федоров раніше повідомив, що російські окупанти заблокували виїзд з Мелітополя до Запоріжжя – людей не пропускають через блок-пост у Василівці.