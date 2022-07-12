Окупанти заблокували виїзд з Мелітополя до Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Російські окупанти заблокували виїзд з Мелітополя до Запоріжжя – людей не пропускають через блок-пост у Василівці. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.
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"Окупанти в черговий раз заблокували можливість виїзду з Мелітополя до Запоріжжя. З незрозумілих причин не пропускають через блок-пост у Василівці. Рашисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що прикрились тисячами цивільних людей як живим щитом. Все місто – у заручниках. Скільки днів триватиме блокада – невідомо. Але боремось за те, щоб проїзд відкрили", – написав Федоров.
Нагадаємо
Вчора Федоров повідомив, що у Мелітополі російські окупанти заблокували проїзд та виїзд в район Новий Мелітополь. Десятки тисяч жителів було відрізано від міста.