Окупанти заблокували виїзд з Мелітополя до Запоріжжя

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"Окупанти в черговий раз заблокували можливість виїзду з Мелітополя до Запоріжжя. З незрозумілих причин не пропускають через блок-пост у Василівці. Рашисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що прикрились тисячами цивільних людей як живим щитом. Все місто – у заручниках. Скільки днів триватиме блокада – невідомо. Але боремось за те, щоб проїзд відкрили", – написав Федоров.

Нагадаємо

Вчора Федоров повідомив, що у Мелітополі російські окупанти заблокували проїзд та виїзд в район Новий Мелітополь. Десятки тисяч жителів було відрізано від міста.