Окупанти заблокували виїзд на Новий Мелітополь: десятки тисяч жителів відрізали від міста
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Російські окупанти заблокували проїзд та виїзд в район Новий Мелітополь. Десятки тисяч жителів відрізали від міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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“Щойно стало відомо,що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою. З'ясовуємо обставини події”, – написав Федоров у своєму Telegram.
Доповнення
Федоров повідомив, що вночі на півночі тимчасово захопленого окупантами Мелітополя Запорізької області лунали вибухи.