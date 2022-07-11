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Окупанти заблокували виїзд на Новий Мелітополь: десятки тисяч жителів відрізали від міста

Окупанти заблокували виїзд на Новий Мелітополь: десятки тисяч жителів відрізали від міста

Київ • УНН

 • 96746 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Російські окупанти заблокували проїзд та виїзд в район Новий Мелітополь. Десятки тисяч жителів відрізали від міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

“Щойно стало відомо,що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою. З'ясовуємо обставини події”, – написав Федоров у своєму Telegram.

Доповнення

Федоров повідомив, що вночі на півночі тимчасово захопленого окупантами Мелітополя Запорізької області лунали вибухи.

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