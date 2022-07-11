На півночі Мелітополя вночі лунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На півночі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя на Запоріжжі вночі лунали вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров, пише УНН.
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"Атаки на військові бази рашистів. О 2:30 ночі пролунало 2 вибухи на півночі Мелітополя. Нам відомі всі локації розміщення військової техніки окупантів", - написав Федоров у Telegram.
Деталі
Зі слів мера, окупанти блокують місто, тероризують мешканців. При цьому рашисти, зі слів Федорова, не готові воювати. У російській армії – масове дезертирство. А гауляйтери бояться виходити на роботу.
"Мелітопольці чекають на деокупацію. Рашисти обмежили зв'язок, мелітопольці використовують VPN", - зауважив він.
Посадовець також додав, що централізована евакуація неможлива: рашисти не погоджують «зелені» коридори. Виїзд можливий на приватному транспорті та за допомогою волонтерів.
Доповнення
5 липня повідомлялося, що внаслідок удару ЗСУ по російській війьковій базі в Мелітополі Запорізької області було знищено понад 200 окупантів, ще більше ніж 300 дістали поранення.