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На севере Мелитополя ночью прогремели взрывы

На севере Мелитополя ночью прогремели взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. На севере временно занятого оккупантами Мелитополя на Запорожье ночью раздавались взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров, пишет УНН.

Цитата

"Атаки на военные базы рашистов. В 2:30 ночи прогремели 2 взрыва на севере Мелитополя. Нам известны все локации размещения военной техники оккупантов", - написал Федоров в Telegram.

Детали

По словам мэра, оккупанты блокируют город, терроризируют жителей. При этом рашисты, по словам Федорова, не готовы воевать. В российской армии – массовое дезертирство. А гауляйтеры боятся выходить на работу.

"Мелитопольцы ждут деоккупацию. Рашисты ограничили связь, мелитопольцы используют VPN", - отметил он.

Чиновник также добавил, что централизованная эвакуация невозможна: рашисты не согласовывают «зеленые» коридоры. Выезд возможен на частном транспорте и с помощью волонтеров.

Дополнение

5 июля сообщалось, что в результате удара ВСУ по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области было уничтожено более 200 оккупантов, еще более 300 получили ранения.

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