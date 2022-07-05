Удар ЗСУ по ворожій базі в Мелітополі: знищено понад 200 окупантів, ще 300 – поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Внаслідок удару ЗСУ по російській війьковій базі в Мелітополі Запорізької області було знищено понад 200 окупантів, ще більше ніж 300 дістали поранення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.
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"ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і паливом. Знищено більше 200 російських військових, більше 300 – поранено. Колаборанти бояться виходити на роботу", – зазначив Федоров.
Нагадаємо
3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.