Удар ЗСУ по ворожій базі в Мелітополі: знищено понад 200 окупантів, ще 300 – поранено

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"ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і паливом. Знищено більше 200 російських військових, більше 300 – поранено. Колаборанти бояться виходити на роботу", – зазначив Федоров.

Нагадаємо

3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.