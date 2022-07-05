Удар ВСУ по вражеской базе в Мелитополе: уничтожено более 200 оккупантов, еще 300 – ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В результате удара ВСУ по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области было уничтожено более 200 оккупантов, еще больше чем 300 получили ранения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует УНН.
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"ВСУ атаковали одну из российских военных баз в Мелитополе: казармы, склады с боеприпасами и топливом. Уничтожено более 200 российских военных, более 300 – ранены. Коллаборанты боятся выходить на работу", – отметил Федоров.
Напомним
3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в городе.