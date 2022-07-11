Оккупанты заблокировали выезд на Новый Мелитополь: десятки тысяч жителей отрезали от города
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские оккупанты заблокировали проезд и выезд в район Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей отрезали от города. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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“Только что стало известно, что оккупанты заблокировали проезд и выезд на Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой. Выясняем обстоятельства происшествия”, – написал Федоров в своем Telegram.
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Федоров сообщил, что ночью на севере временно захваченного оккупантами Мелитополя Запорожской области раздавались взрывы.