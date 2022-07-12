Оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя в Запорожье

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"Оккупанты в очередной раз заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье. По непонятным причинам не пропускают через блок-пост в Васильевке. Рашисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей как живым щитом. Весь город – в заложниках. Сколько дней будет продолжаться блокада – неизвестно. Но боремся за то, чтобы проезд открыли", – написал Федоров.

Напомним

Вчера Федоров сообщил, что в Мелитополе российские оккупанты заблокировали проезд и выезд в район Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей были отрезаны от города.