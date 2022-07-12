Под Мелитополем горит захваченная рашистами военная база – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В поселке Мирное Мелитопольского района загорелась захваченная российскими оккупантами база воинской части МЧС, куда перевезли боевую технику рф. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты. Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", – сообщил Федоров.
Добавим
Мэр отметил, что жители услышали вблизи Мирного примерно 25 взрывов, а со стороны базы оккупантов увидели густой черный дым.
Напомним
Федоров ранее сообщил, что российские оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя в Запорожье – человек не пропускают через блок-пост в Васильевке.