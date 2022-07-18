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Мало земли и урожая: мародеры-оккупанты в Мелитополе захватили часть объединенной энергетической системы Украины

Киев • УНН

 • 235325 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Военнослужащие армии рф во временно захваченном Мелитополе Запорожской области захватили часть объединенной энергетической системы Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров на странице в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Оккупантам мало нашей земли, частной собственности, урожая. Теперь они захватили часть объединенной энергетической системы Украины. Магистральные и уличные электросети, трансформаторные подстанции, помещения, имущество – все мощности Облэнерго на временно оккупированных территориях отобрали рашисты. Более того, берут с людей деньги за электроэнергию, которую сами не способны выработать. Поэтому крадут из украинской объединенной энергетической системы", - заявил он.

Детали

Федоров подчеркнул, что большинство сотрудников Облэнерго не согласились работать на оупантов. По его словам, работники покинули захваченное предприятие.

Дополнение 

В поселке Мирное Мелитопольского района вспыхнула захваченная русскими оккупантами база воинской части МЧС, куда перевезли боевую технику рф. Мэр отметил, что жители услышали возле Мирного примерно 25 взрывов, а со стороны базы оккупантов увидели густой черный дым.

Российские оккупанты готовятся к обороне во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.

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