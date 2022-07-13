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У Мелітополі рашисти готуються до оборони – мер

У Мелітополі рашисти готуються до оборони – мер

Київ • УНН

 • 167360 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Російські окупанти готуються до оборони у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області. Про це на брифінгу повідомив мер міста Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

"Псевдокерівник департаменту охорони здоров’я, якого призначили рашисти в Мелітополі, зібрав нараду і сказав всім колаборантам і всім псевдокерівникам закладів охорони здоров’я підготувати продукти харчування, воду і заклеїти вікна. Для мене це чіткий сигнал про те, що рашисти готуються до бойових дій безпосередньо в Мелітополі", – повідомив Федоров.

Він додав, що ускладнилася ситуація з пропуском людей із тимчасово захоплених територій. Зазвичай до Запоріжжя виїжджало майже 300-400 автомобілів на добу, з Мелітополя – 100-150 автомобілів. Проте вже вчора з міста Мелітополя змогли виїхати приблизно 30 автівок.

"Вони хочуть прикриватися цивільними людьми під час бойових дій і зараз вони максимально збирають їх на пункт пропуску в місті Василівка, щоб прикритися для перекидування чергових військових угрупувань на територію лінію фронту", – зазначив Федоров.

Нагадаємо

У селищі Мирне Мелітопольського району спалахнула захоплена російськими окупантами база військової частини МНС, куди перевезли бойову техніку рф.

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