В Мелитополе рашисты готовятся к обороне – мэр

Детали

"Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам и всем псевдоруководителям заведений здравоохранения подготовить продукты питания, воду и заклеить окна. Для меня это четкий сигнал о то, что рашисты готовятся к боевым действиям непосредственно в Мелитополе", – сообщил Федоров.

Он добавил, что усложнилась ситуация с пропуском людей со временно захваченных территорий. Обычно в Запорожье выезжало почти 300-400 автомобилей в сутки, из Мелитополя – 100-150 автомобилей. Однако уже вчера из города Мелитополя смогли выехать около 30 автомобилей.

"Они хотят прикрываться гражданскими людьми во время боевых действий и сейчас они максимально собирают их на пункт пропуска в городе Васильевка, чтобы прикрыться для переброски очередных военных группировок на территорию линии фронта", – отметил Федоров.

Напомним

В поселке Мирное Мелитопольского района вспыхнула захваченная российскими оккупантами база воинской части МЧС, куда перевезли боевую технику рф.