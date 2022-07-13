В Мелитополе рашисты готовятся к обороне – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Российские оккупанты готовятся к обороне во временно захваченном Мелитополе Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил мэр города Иван Федоров, передает УНН.
Детали
"Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам и всем псевдоруководителям заведений здравоохранения подготовить продукты питания, воду и заклеить окна. Для меня это четкий сигнал о то, что рашисты готовятся к боевым действиям непосредственно в Мелитополе", – сообщил Федоров.
Он добавил, что усложнилась ситуация с пропуском людей со временно захваченных территорий. Обычно в Запорожье выезжало почти 300-400 автомобилей в сутки, из Мелитополя – 100-150 автомобилей. Однако уже вчера из города Мелитополя смогли выехать около 30 автомобилей.
"Они хотят прикрываться гражданскими людьми во время боевых действий и сейчас они максимально собирают их на пункт пропуска в городе Васильевка, чтобы прикрыться для переброски очередных военных группировок на территорию линии фронта", – отметил Федоров.
Напомним
В поселке Мирное Мелитопольского района вспыхнула захваченная российскими оккупантами база воинской части МЧС, куда перевезли боевую технику рф.