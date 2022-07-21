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На Запоріжжі через обстріли загинула цивільна людина, троє поранені

На Запоріжжі через обстріли загинула цивільна людина, троє поранені

Київ • УНН

 • 214611 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Внаслідок обстрілів минулої доби у Запорізькій області одна людина загинула, троє отримали поранення, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, пише УНН.

Цитата

"1 мирна людина загибла. 3 поранені", - зазначив Старух у Telegram.

Деталі

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, вказав Старух, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах селищ Тернувате, Зарічне, села Магдалинівка, селища Комишуваха, сіл Мала Токмачка, Добропілля, міста Гуляйполе.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

На Запорізькому напрямку, як зазначив голова ОВА, ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 51 обстріл позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

Біля тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя на Запоріжжі близько опівночі було чутно вибухи, після чого виникла пожежа в районі села Вознесенка. 

Українські Національні Новини

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