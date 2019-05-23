На Западе Украины остаются подтопленными более 50 жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Вследствие интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей остаются подтопленными более 50 жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Ивано-Франковская область. Остаются подтопленными 7 жилых домов в с. Букачевцы Рогатинского района и 177 приусадебных участков в 16 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются работы по перевозке людей через подтопленные участки местных дорог в г. Тысменица и с. Пидпечары.
Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 41 чел., 9 мотопомп и 12 ед. тех. из них от ГСЧС 38 человек л/ л., 8 мотопомп и 12 ед. тех. На территории области без осадков.
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Закарпатская область
На территории области подтоплено 45 жилых домов, 126 дворов, 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 6 мостовых переходов, разрушено 1 и повреждено 1 мост, разрушено 650 м берегоукреплений. Жертв и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.
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Иршавский район
Наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 150 м и высотой 10 см. Возле с. Ольховка организован объезд.
Виноградовский район
Наблюдается перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м и высотой 30 см. Вблизи
с. В. Комяты и с. Шаланки, организован объезд.
Для откачки воды привлечены 22 чел. л/с и 5 ед. тех. ГСЧС.
На территории области наблюдается умеренный дождь.
Напомним, в результате ливней, которые обрушились на запад Украины, на утро четверга, 23 мая, остаются подтопленными 244 домохозяйства.