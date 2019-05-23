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7 марта, 15:45 • 77110 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122503 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111488 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137683 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144625 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Актуальное
На Западе Украины остаются подтопленными более 50 жилых домов

На Западе Украины остаются подтопленными более 50 жилых домов

Киев  •  УНН

 • 10567 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Вследствие интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей остаются подтопленными более 50 жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Ивано-Франковская область. Остаются подтопленными 7 жилых домов в с. Букачевцы Рогатинского района и 177 приусадебных участков в 16 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по перевозке людей через подтопленные участки местных дорог в г. Тысменица и с. Пидпечары.

Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено 41 чел., 9 мотопомп и 12 ед. тех. из них от ГСЧС 38 человек л/ л., 8 мотопомп и 12 ед. тех. На территории области без осадков.

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Закарпатская область

На территории области подтоплено 45 жилых домов, 126 дворов, 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 6 мостовых переходов, разрушено 1 и повреждено 1 мост, разрушено 650 м берегоукреплений. Жертв и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.

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Иршавский район

Наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 150 м и высотой 10 см. Возле с. Ольховка организован объезд.

Виноградовский район

Наблюдается перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м и высотой 30 см. Вблизи
с. В. Комяты и с. Шаланки, организован объезд.

Для откачки воды привлечены 22 чел. л/с и 5 ед. тех. ГСЧС.

На территории области наблюдается умеренный дождь.

Напомним, в результате ливней, которые обрушились на запад Украины, на утро четверга, 23 мая, остаются подтопленными 244 домохозяйства.

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