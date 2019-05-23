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На Заході України залишаються підтопленими понад 50 житлових будинків

На Заході України залишаються підтопленими понад 50 житлових будинків

Київ • УНН

 • 10569 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Внаслідок інтенсивних опадів на території Івано-Франківської та Закарпатської областей залишаються підтопленими понад 50 житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

“Івано-Франківська область. Залишаються підтопленими 7 житлових будинків у смт. Букачівці Рогатинського району та 177 присадибних ділянок в 16 населених пунктах області”, — йдеться у повідомленні.

На даний час продовжуються роботи щодо перевезення людей через підтоплені ділянки місцевих доріг у м. Тисмениця та с. Підпечари.

Для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 41 чол., 9 мотопомп та 12 од. тех. з них від ДСНС 38 чоловік о/с., 8 мотопомп та 12 од. тех. На території області без опадів.

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Закарпатська область

На території області підтоплено 45 житлових будинків, 126 дворогосподарств, 818 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 6 мостових переходів, зруйновано 1 та пошкоджено 1 міст, зруйновано 650 м. берегоукріплень. Жертв та постраждалих немає, евакуація населення не проводилась.

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Іршавський район

Спостерігається перелив води через автодорогу державного значення Мукачево-Рогатин протяжністю близько 150 м та висотою 10 см. поблизу с. Вільхівка, організовано об’їзд.

Виноградівський район

Спостерігається перелив води через автодорогу місцевого значення протяжністю близько 150 м. та висотою 30 см. поблизу
с. В. Комяти та с. Шаланки, організовано об’їзд.

Для відкачування води залучено 22 чол. о/с та 5 од. тех. ДСНС.

На території області спостерігається помірний дощ.

Нагадаємо, внаслідок злив, які обрушилися на захід України, на ранок четверга, 23 травня, залишаються підтопленими 244 домогосподарства.

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