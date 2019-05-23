На заході України через зливи досі підтоплені майже 250 дворів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Внаслідок злив, які обрушилися на захід України, на ранок четверга, 23 травня, залишаються підтопленими 244 домогосподарства. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Внаслідок інтенсивних опадів на території західних областей залишаються підтопленими 244 домогосподарства", - вказали у відомстві.
Наслідки негоди виглядають так:
Івано-Франківська область
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- Підтоплено 177 домогосподарств у 16 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районів, містах Калуш та Івано-Франківськ.
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- У місті Тисмениця та селі Підпечери Тисменецького району виставлено рятувальні пости для перевезення жителів через місця переливу води.
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- Під час допомоги населенню ДСНС евакуйовано 60 осіб, з них 12 дітей, та 10 автомобілів, відкачано 11 тис. 570 куб. м води.
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- На території області спостерігається помірний дощ.
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Львівська область
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- Підтоплено три домогосподарства у місті Ходорів Жидачівського району.
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- Відкачано 1 тис. 356 куб. м води.
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- На території області опадів не спостерігається.
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Закарпатська область
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- Підтоплено 60 домогосподарства у Хустському та Перечинському районах внаслідок підняття рівня води в річці Боржава.
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- Відбувся перелив води через автомобільну дорогу державного значення Мукачево - Рогатин, довжиною 150 м, поблизу села Вільхівка Іршавського району. Організовано об’їзд через місто Виноградів.
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- Підрозділи ДСНС не залучалися.
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- На території області спостерігається помірний дощ.
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Нагадаємо, в Укргідрометцентрі вказували, що внаслідок зниження інтенсивності дощів з 22 травня на заході України почнеться покращення ситуації, яка виникла через підтоплення.