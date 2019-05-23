На западе Украины из-за ливней подтоплены почти 250 дворов

"В результате интенсивных осадков на территории западных областей остаются подтопленными 244 домохозяйства", - указали в ведомстве.

Последствия непогоды выглядят так:

Ивано-Франковская область



Подтоплено 177 домохозяйств в 16 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районов, городах Калуш и Ивано-Франковск.



В городе Тысменица и селе Подпечеры Тисменецкого района выставлены спасательные посты для перевозки жителей из места перелива воды.



Во время помощи населению ГСЧС эвакуировали 60 человек, из них 12 детей, и 10 автомобилей, откачано 11 тыс. 570 куб. м воды.



На территории области наблюдается умеренный дождь.



Львовская область



Подтоплено три домохозяйства в городе Ходоров Жидачевского района.



Откачано 1 тыс. 356 куб. м воды.



На территории области осадков не наблюдается.



Закарпатская область



Подтоплено 60 домохозяйств в Хустском и Перечинском районах в результате поднятия уровня воды в реке Боржава.



Произошел перелив воды через автомобильную дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин, длиной 150 м, вблизи села Ольховка Иршавского района. Организован объезд через город Виноградов.



Подразделения ГСЧС не привлекались.



На территории области наблюдается умеренный дождь.



Напомним, в Укргидрометцентре указывали, что вследствие снижения интенсивности дождей с 22 мая на западе Украины начнется улучшение ситуации, которая возникла из подтопления.