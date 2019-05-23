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На западе Украины из-за ливней подтоплены почти 250 дворов

На западе Украины из-за ливней подтоплены почти 250 дворов

Киев  •  УНН

 • 11968 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В результате ливней, которые обрушились на запад Украины, на утро четверга, 23 мая, остаются подтопленными 244 домохозяйства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"В результате интенсивных осадков на территории западных областей остаются подтопленными 244 домохозяйства", - указали в ведомстве.

Последствия непогоды выглядят так:

Ивано-Франковская область

  • Подтоплено 177 домохозяйств в 16 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районов, городах Калуш и Ивано-Франковск.
  • В городе Тысменица и селе Подпечеры Тисменецкого района выставлены спасательные посты для перевозки жителей из места перелива воды.
  • Во время помощи населению ГСЧС эвакуировали 60 человек, из них 12 детей, и 10 автомобилей, откачано 11 тыс. 570 куб. м воды.
  • На территории области наблюдается умеренный дождь.

Львовская область

  • Подтоплено три домохозяйства в городе Ходоров Жидачевского района.
  • Откачано 1 тыс. 356 куб. м воды.
  • На территории области осадков не наблюдается.

Закарпатская область

  • Подтоплено 60 домохозяйств в Хустском и Перечинском районах в результате поднятия уровня воды в реке Боржава.
  • Произошел перелив воды через автомобильную дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин, длиной 150 м, вблизи села Ольховка Иршавского района. Организован объезд через город Виноградов.
  • Подразделения ГСЧС не привлекались.
  • На территории области наблюдается умеренный дождь.

Напомним, в Укргидрометцентре указывали, что вследствие снижения интенсивности дождей с 22 мая на западе Украины начнется улучшение ситуации, которая возникла из подтопления.

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