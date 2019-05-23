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На Закарпатті паводкова хвиля обвалила міст

На Закарпатті паводкова хвиля обвалила міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Внаслідок різкого підняття води у верхів’ях Латориця паводкова хвиля обвалила бетонний міст у високогірному с.Котельниця Воловецького району. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

“Цей міст уже був пошкоджений під час паводка в грудні 2017 року. На протилежному березі села знаходиться 64 житлові будинки, в яких мешкає близько 250 чоловік. Об’їзду немає, люди зараз фактично позбавлені автомобільного сполучення, хоч і можуть переходити з берега на берег по кладці”, — повідомляє в.о.голови ОДА Ярослав Галас.

Галас додав, для можливості організації тимчасової переправи в Котельницю направлені автодорожні служби.

Нагадаємо, за минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів, що може спричинити підтоплення сіл Турянської долини та Ужгорода.

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