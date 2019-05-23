На Закарпатье паводковая волна обрушила мост

"Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. На противоположном берегу деревни находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке", - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Галас добавил, для возможности организации временной переправы в Котельница направлены автодорожные службы.

Напомним, за прошедшие двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков, что может привести к подтоплению сел Турянской долины и Ужгорода.