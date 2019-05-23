Рівень води в річці Уж перевищив історичний максимум

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КИЇВ. 23 травня. УНН. За минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів, що може спричинити підтоплення сіл Турянської долини та Ужгорода. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

“У притоці Ужа — р.Тур’я поблизу с. Тур’я Пасіка — в ніч на четвер зафіксовано перевищення історичного максимум підйому води — 349,8 см відносно нуля посту. До цього найвищий рівень води тут фіксувався під час катастрофічного паводка в 1998 році — 348 см відносно нуля посту. Вода продовжує підніматися, а найгірше те, що в найближчі години очікується нова хвиля опадів, яка йде на Закарпаття з боку Словаччини й Польщі. Левова частка дощу знову припаде на Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони. Протягом п’яти годин випаде ще 45 мм опадів, тобто півторатижнева норма. Дощі припиняться тільки близько 12-ї години четверга”, — повідомляє в.о. голови ОДА Ярослав Галас.

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Він додав, що річка Уж та її притоки повні, тому очікуються надзвичайні ситуації.

“У зоні особливого ризику — села Турянської долини: Тур’я Поляна, Порошково, Тур’я Пасіка, Тур’я Ремета, Сімер, а також села Ужгородського району нижче по течії Ужа. У більшості населених пунктів немає захисних споруд, через особливості гірського ландшафту тут відсутні заплави, що посилює ризик підтоплення. Під загрозою часткового підтоплення також міста Перечин та Ужгород (правобережжя). У межах Ужгорода підйом води очікується вище рівня паводка 1992 року, коли значна частина правобережжя була залита водою, а деякі старі будинки обвалилися”, — сказав Галас.

Крім того, під загрозою підтоплення дитяча вузькоколійка та ботанічний сад УжНУ. Вода з русла може вийти в районі мосту Масарика й підтопити набережні Незалежності та Студентську.

Сьогодні о 3-й годині ранку відбулося термінове засідання оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), на якому прийнятий протокол із конкретними дорученнями районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, обласним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій, водних ресурсів річки Тиса, Національної поліції, Служби автомобільних доріг.

Зазначається, паводкова ситуація на Закарпатті знаходиться під постійним контролем обласної державної адміністрації, районних держадміністрацій, Держслужби з надзвичайних ситуацій, обласного управління водних ресурсів та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, внаслідок сильних опадів, станом на 8:00 на території Закарпатської області підтоплено 5 районів.

Як повідомляв УНН, внаслідок значних та сильних дощів, 23 травня очікуються підйоми рівнів води.

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