Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках

“На річках басейнів Прип’яті і Західного Бугу на 0,2 — 0,8 м з виходом води на заплаву та її подальшим затопленням, частковим затопленням, сільгоспугідь. На річці Случ (г/п Сарни) можливе досягнення відмітки часткового затоплення присадибних ділянок, господарських споруд, окремих будинків у прирічкових сільських населених пунктах Сарненського р-ну Рівненської обл. На річках басейнів Прута та Сірету на 1,0 — 2,0 м, на окремих ділянках до 2,5 м. У верхів’ях та середніх течіях річок Закарпаття, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 — 1,5 м; на ділянці Тиси В.Бичків-Вилок та в нижніх течіях її приток до 2 м — 2.5 м, з початковим виходом води на заплаву, частковим затопленням с/г угідь; на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,2 — 1 м, на ділянці Дністра Галич — Заліщики на 1 — 1,5 м. Місцями початковий вихід води на заплаву, часткове підтоплення с/г угідь”, — йдеться у повідомленні.

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На притоках Дністра р. Свіж (пост Букачівці) та р.Ворона (пост Тисмениця) у Івано-Франківській області — на 0,1 — 0,6 м. Подальше затоплення заплав, сільгоспугідь, перевищення відміток затоплення прирічкових населених пунктів, госпоб’єктів. На річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,2 — 1 м, на ділянці Дністра Галич — Заліщики на 1 — 1,5 м. Місцями початковий вихід води на заплаву, часткове підтоплення с/г угідь. На притоках Дністра р. Свіж (пост Букачівці) та р.Ворона (пост Тисмениця) у Івано-Франківській області — на 0,1 — 0,6 м Подальше затоплення заплав, сільгоспугідь, перевищення відміток затоплення прирічкових населених пунктів, госпсуб’єктів.

Зазначається, в місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового місцевого стоку, утворення локальних селів.

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На річках Закарпаття на 0,3-0,6 м; у нижній течії р. Уж 1,0-1,5 м; на Тисі (пост Вилок) 2,5-3,0 м в межах русла, на ділянці Тиси Ділове-Хуст, у нижній течії Боржави утримуватиметься висока водність з незначними коливаннями рівнів води; у нижній течії Боржави зберігатиметься перевищення відміток заплави та небезпечних відміток затоплення сільгоспугідь, територій прирічкових населених пунктів та об’єктів у заплаві; на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,2 — 1 м, на ділянці Дністра Галич — Заліщики на 1 — 1,5 м. Місцями початковий вихід води на заплаву, часткове підтоплення с/г угідь; на притоках Дністра р. Свіж (пост Букачівці) та р.Ворона (пост Тисмениця) у Івано-Франківській області — на 0,1 — 0,6 м Подальше затоплення заплав, сільгоспугідь, перевищення відміток затоплення прирічкових населених пунктів, госпсуб’єктів.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового місцевого стоку, утворення локальних селів.

Можливе формування значного місцевого та схилового стоку, швидкоплинні підвищення рівнів води на малих водотоках, що може зумовити локальні підтоплення. У Карпатах існує загроза утворення селевих потоків.

Сьогодні, 23 травня, по Закарпатській області в басейнах річок Уж і Латориця очікується підвищення рівнів води на 0,5 −1,2 м над поточними рівнями, вихід води на заплаву. В місцях проходження сильних злив очікується:

— формування значного схилового стоку;

— утворення локальних селів;

23 — 25 травня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується продовження підйому рівнів води на 0,1 — 0,5 м над рівнями 23 травня на 00 год. Подальше затоплення заплав, с/г угідь. При цьому можливе досягнення відміток підтоплення прирічкових населених пунктів, госпобектів та окремих будинків у Сокальському районі Львівської області.

Нагадаємо, у Закарпатській області підтоплені три райони у зв’язку з сильними опадами.