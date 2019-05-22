У Польщі затопило три регіони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Польщі у трьох регіонах борються з наслідками повені. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
“У кількох регіонах Польщі панує складна погодна ситуація. За інформацією Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, найгірші погодні умови — в Малопольщі, Сілезії та Підкарпатті, які борються з наслідками повені”, — йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький зазначив, що найгірша ситуація у Малопольському воєводстві, Підкарпатському, а також у десяти повітах Сілезького воєводства, додавши, що ситуація у багатьох повітах стає дедалі небезпечнішою.
У цих регіонах панує третій, дуже високий, рівень небезпеки виникнення ураганів та буревіїв.
Нагадаємо, для оцінювання збитків, завданих населенню внаслідок негоди на заході України, створено 10 комісій, які працюють в 7 областях.