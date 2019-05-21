Збитки від негоди на заході України вже оцінює 10 комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Для оцінювання збитків, завданих населенню внаслідок негоди на заході України, створено 10 комісій, які наразі працюють в 7 областях. Про це заявив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сніцар під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Оцінка збитків розпочата. Це відповідальність місцевих органів виконавчої влади, якими на цей час створено 10 комісій, які проходять по населених пунктах, що зазнали підтоплень, негативного впливу погоди, і зараз ця робота триває”, — зазначив Сніцар.
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За його словами, усього за останній тиждень підтоплень зазнали 3,8 тис. домогосподарств, 580 житлових будинків у Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Рівненській областях.
Нагадаємо, внаслідок опадів у вигляді дощу на Прикарпатті частково пошкоджено 2 мости місцевого значення та підтоплено понад 3 тисяч дворогосподарств.