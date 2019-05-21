Убытки от стихии на западе Украины уже оценивает 10 комиссий

"Оценка ущерба начата. Это ответственность местных органов исполнительной власти, которыми в настоящее время создано 10 комиссий, которые проходят по населенным пунктам, которые подверглись подтоплениям, негативному влиянию погоды, и сейчас эта работа продолжается", - отметил Сницар.

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По его словам, всего за последнюю неделю подтоплено 3,8 тыс. домохозяйств, 580 жилых домов в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областях.

Напомним, в результате осадков в виде дождя на Прикарпатье частично повреждено 2 моста местного значения и подтоплено свыше 3 тысяч домохозяйств.