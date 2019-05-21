Убытки от стихии на западе Украины уже оценивает 10 комиссий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41298 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62904 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79673 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92800 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122889 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111582 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137729 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144641 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Убытки от стихии на западе Украины уже оценивает 10 комиссий

Убытки от стихии на западе Украины уже оценивает 10 комиссий

Киев  •  УНН

 • 10685 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Для оценки ущерба, нанесенного населению в результате стихии на западе Украины, создано 10 комиссий, которые сейчас работают в 7 областях. Об этом заявил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Василий Сницар во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Оценка ущерба начата. Это ответственность местных органов исполнительной власти, которыми в настоящее время создано 10 комиссий, которые проходят по населенным пунктам, которые подверглись подтоплениям, негативному влиянию погоды, и сейчас эта работа продолжается", - отметил Сницар.

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По его словам, всего за последнюю неделю подтоплено 3,8 тыс. домохозяйств, 580 жилых домов в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областях.

Напомним, в результате осадков в виде дождя на Прикарпатье частично повреждено 2 моста местного значения и подтоплено свыше 3 тысяч домохозяйств.

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