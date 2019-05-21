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На Прикарпатті негода пошкодила два мости

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Внаслідок опадів у вигляді дощу на Прикарпатті частково пошкоджено 2 мости місцевого значення та підтоплено понад 3 тисяч дворогосподарств. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“20 травня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу у Надвірнянському, Богородчанському районах та м. Калуш (всього 22 населених пункти) відбулося підняття рівня води, внаслідок чого сталося підтоплення близько 3 тис. 240 дворогосподарств, частково пошкоджено 2 мости місцевого значення”, — йдеться у повідомленні.

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Станом на ранок, 21 травня, ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів значно зменшилась, рівень води поступово спадає.
Для надання допомоги населенню залучено 126 чол. та 26 од. техніки, з них від ДСНС 98 чол. о/с, 19 од. техніки та 9 плавзасобів.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Івано-Франківській області.

Нагадаємо, внаслідок значних та сильних дощів, 21-23 травня очікуються підйоми рівнів води на річках.

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