На Прикарпатье непогода повредила два моста

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Вследствие осадков в виде дождя на Прикарпатье частично повреждено 2 моста местного значения и подтоплено свыше 3 тысяч домохозяйств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"20 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя в Надвирнянском, Богородчанском районах и г. Калуш (всего 22 населенных пункта) состоялось поднятие уровня воды, в результате чего произошло подтопление около 3 тыс. 240 домохозяйств, частично повреждены 2 моста местного значения", - говорится в сообщении.

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По состоянию на утро 21 мая, ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает.

Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 98 чел. л/с, 19 ед. техники и 9 плавсредств.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Напомним, в результате значительных и сильных дождей, 21-23 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках.

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