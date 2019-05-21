Негода в Україні залишила без світла майже 150 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Негода в Україні у ніч на вівторок залишила знеструмленими 146 населених пунктів у п'яти областях, найбільше - у Львівській. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"У ніч з 20 на 21 травня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 146 населених пунктів у 5 областях: Львівська – 83 н.п., Тернопільська – 23 н.п., Івано-Франківська – 20 н.п., Чернівецька – 12 н.п. та Житомирська – 8 н.п", - вказали у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт принесе грози на захід України.