Непогода в Украине оставила без света почти 150 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Непогода в Украине в ночь на вторник оставила обесточенными 146 населенных пунктов в пяти областях, больше всего - во Львовской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях: Львовская - 83 н.п., Тернопольская - 23 н.п. Ивано-Франковская - 20 н.п., Черновицкая - 12 н.п. и Житомирская - 8 н.п.", - указали в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, активный атмосферный фронт принесет грозы на запад Украины.