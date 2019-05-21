Негода на Прикарпатті залишила без газу два населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів два населених пункти відключено від газопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Відключено 2 населених пункти від газопостачання (всього близько 1 тис. абонентів)”, — йдеться у повідомленні.
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Підрозділами ДСНС проведено евакуацію 60 осіб, відбуксировано 10 транспортних засобів. Проводиться відкачування води в м. Калуш на території ТОВ “Карпатнафтохім” та Калуської ТЕЦ.
Станом на ранок, 21 травня, ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів значно зменшилась, рівень води поступово спадає. Для надання допомоги населенню залучено 126 чол. та 26 од. техніки, з них від ДСНС 98 чол. о/с, 19 од. техніки та 9 плавзасобів.
Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Івано-Франківській області.
Як повідомляв УНН, внаслідок значних та сильних дощів, 21-23 травня очікуються підйоми рівнів води на річках.
Нагадаємо, негода в Україні у ніч на вівторок залишила знеструмленими 146 населених пунктів у п’яти областях, найбільше — у Львівській.