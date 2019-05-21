Непогода на Прикарпатье оставила без газа два населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Ивано-Франковской области в результате сильных дождей два населенных пункта отключены от газоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Отключено 2 населенных пункта от газоснабжения (всего около 1 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении.
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Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация 60 человек, отбуксирован 10 транспортных средств. Проводится откачка воды в г. Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" и Калушской ТЭЦ.
По состоянию на утро 21 мая, ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает. Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 98 чел. л/с, 19 ед. техники и 9 плавсредств.
Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Как сообщал УНН, в результате значительных и сильных дождей, 21-23 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках.
Напомним, непогода в Украине в ночь на вторник оставила обесточенными 146 населенных пунктов в пяти областях, больше всего - во Львовской.