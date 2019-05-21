Непогода на Прикарпатье оставила без газа два населенных пункта

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90637 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122521 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111495 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137686 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144625 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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КИЕВ. 21 мая. УНН. В Ивано-Франковской области в результате сильных дождей два населенных пункта отключены от газоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Отключено 2 населенных пункта от газоснабжения (всего около 1 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении.

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Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация 60 человек, отбуксирован 10 транспортных средств. Проводится откачка воды в г. Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" и Калушской ТЭЦ.

По состоянию на утро 21 мая, ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает. Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 98 чел. л/с, 19 ед. техники и 9 плавсредств.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНН, в результате значительных и сильных дождей, 21-23 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках.

Напомним, непогода в Украине в ночь на вторник оставила обесточенными 146 населенных пунктов в пяти областях, больше всего - во Львовской.

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