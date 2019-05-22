В Польше затопило три региона

"В ряде регионов Польши царит сложная погодная ситуация. По информации Министерства внутренних дел и администрации, худшие погодные условия - в Малопольше, Силезии и Подкарпатье, которые борются с последствиями наводнения", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький отметил, что наихудшая ситуация в Малопольском воеводстве, Подкарпатском, а также в десяти уездах Силезского воеводства, добавив, что ситуация во многих уездах становится все более опасной.

В этих регионах царит третий, очень высокий, уровень опасности возникновения ураганов и бурь.

Напомним, для оценки ущерба, нанесенного населению в результате непогоды на западе Украины, создано 10 комиссий, которые работают в 7 областях.



