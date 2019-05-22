В Польше затопило три региона

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 40277 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62054 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78866 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92084 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111556 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137714 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144632 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Польше затопило три региона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. В Польше в трех регионах борются с последствиями наводнения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"В ряде регионов Польши царит сложная погодная ситуация. По информации Министерства внутренних дел и администрации, худшие погодные условия - в Малопольше, Силезии и Подкарпатье, которые борются с последствиями наводнения", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький отметил, что наихудшая ситуация в Малопольском воеводстве, Подкарпатском, а также в десяти уездах Силезского воеводства, добавив, что ситуация во многих уездах становится все более опасной.

В этих регионах царит третий, очень высокий, уровень опасности возникновения ураганов и бурь.

Напомним, для оценки ущерба, нанесенного населению в результате непогоды на западе Украины, создано 10 комиссий, которые работают в 7 областях.

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