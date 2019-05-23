Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

"На реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением, сельхозугодий. На реке Случь (г/п Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского р-на Ровенской обл. На реках бассейнов Прута и Сирет на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м. В верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м; на участке Тисы Бычков-Вилок и в нижних течениях ее притоков до 2 м - 2,5 м, с начальным выходом воды на пойму, частичным затоплением с/х угодий; на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 1 м, на участке Днестра Галич - Залещики на 1 - 1,5 м. Местами начальный выход воды на пойму, частичное подтопление с/х угодий ", - говорится в сообщении.

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На притоках Днестра р. Свиж (пост Букачивци) и р.Ворона (пост Тысменица) в Ивано-Франковской области - на 0,1 - 0,6 м. Дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, превышение отметок затопления приречных населенных пунктов, хозобъектов. На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 1 м, на участке Днестра Галич - Залещики на 1 - 1,5 м. Местами начальный выход воды на пойму, частичное подтопление с/х угодий. На притоках Днестра р. Свиж (пост Букачивци) и р.Ворона (пост Тысменица) в Ивано-Франковской области - на 0,1 - 0,6 м. Дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, превышение отметок затопления приречных населенных пунктов, хозсубъектов.

Отмечается, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного местного стока, образования локальных селей.

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На реках Закарпатья на 0,3-0,6 м; в нижнем течении р. Уж 1,0-1,5 м; на Тисе (пост Вилок) 2,5-3,0 м в пределах русла на участке Тисы Деловое-Хуст, в нижнем течении Боржавы удерживаться высокая водность с незначительными колебаниями уровней воды; в нижнем течении Боржавы сохраняться превышение отметок поймы и опасных отметок затопления сельхозугодий, территорий приречных населенных пунктов и объектов в пойме; на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 1 м, на участке Днестра Галич - Залещики на 1 - 1,5 м. Местами начальный выход воды на пойму, частичное подтопление с/х угодий; на притоках Днестра р. Свиж (пост Букачивци) и р.Ворона (пост Тысменица) в Ивано-Франковской области - на 0,1 - 0,6 м Дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, превышение отметок затопления приречных населенных пунктов, хозсубъектов.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного местного стока, образования локальных селей.

Возможно формирование значительного местного и склонного стока, мимолетные повышение уровней воды на малых водотоках, что может привести локальные подтопления. В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

Сегодня, 23 мая, по Закарпатской области в бассейнах рек Уж и Латорица ожидается повышение уровней воды на 0,5 -1,2 м над текущими уровнями, выход воды на заводь. В местах прохождения сильных ливней ожидается:

- формирование значительного склонного стока;

- образование локальных селей;

23 - 25 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1 - 0,5 м над уровнями 23 мая на 00 час. Последующее затопление заводей, с/х угодий. При этом возможно достижение отметок подтопления приречных населенных пунктов, госпобектив и отдельных домов в Сокольском районе Львовской области.

Напомним, в Закарпатской области подтоплены три района в связи с сильными осадками.