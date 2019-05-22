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На Закарпатті через сильні дощі підтоплено три райони

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У Закарпатській області станом на 11:00 були підтоплені три райони у зв'язку з сильними опадами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Унаслідок сильних опадів на території Закарпатської області зафіксовані підтоплення на території Іршавського, Хустського та Виноградівського районів. Всього на території області підтоплено 8 дворогосподарств, 273 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, а також пошкоджено 1 мостовий перехід та зруйновано 230 м.п. берегоукріплень", - повідомили у ДСНС.

Так, Іршавський район:

  • у с. Лисичево пошкоджено мостовий перехід через потічок Яблінець, зруйновано 20 метрів погонних берегоукріплення;

  • у с.Вільхівка підтоплено 50 га сільгоспугідь;

  • у с.Бронька зруйновано 210 метрів погонних берегоукріплення р.Красна;

  • у м.Іршава-с.Сільце підтоплено 35 га сільгоспугідь р.Іршавка;

  • у с.Заріччя, урочища Віраж, Морва та Легелив підтоплено 50 га сільгоспугідь;

  • у с.Ільниця пошкоджено корінний берег потічка Яловий.

Хустський район:

  • у с.Данилово підтоплено 4 дворогосподарства та 20 га пасовищ;

  • у с.Стеблівка-с.Сокирниця підтоплено 150 га пасовищ.

Виноградівський район:

  • у с. Черна місцевим стоком підтоплено 4 дворогосподарства та 3 га сільгоспугідь;

  • у с. Дюла підтоплено 35 га сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 21-22 травня майже по всій території Закарпаття очікувалися сильні дощі, місцями грози з градом та шквалистими поривами вітру. Внаслідок інтенсивних опадів прогнозувалося значне підвищення рівнів води в головних річках області.

Як повідомляв УНН, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.

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