На Закарпатті через сильні дощі підтоплено три райони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Закарпатській області станом на 11:00 були підтоплені три райони у зв'язку з сильними опадами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Унаслідок сильних опадів на території Закарпатської області зафіксовані підтоплення на території Іршавського, Хустського та Виноградівського районів. Всього на території області підтоплено 8 дворогосподарств, 273 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, а також пошкоджено 1 мостовий перехід та зруйновано 230 м.п. берегоукріплень", - повідомили у ДСНС.
Так, Іршавський район:
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- у с. Лисичево пошкоджено мостовий перехід через потічок Яблінець, зруйновано 20 метрів погонних берегоукріплення;
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- у с.Вільхівка підтоплено 50 га сільгоспугідь;
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- у с.Бронька зруйновано 210 метрів погонних берегоукріплення р.Красна;
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- у м.Іршава-с.Сільце підтоплено 35 га сільгоспугідь р.Іршавка;
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- у с.Заріччя, урочища Віраж, Морва та Легелив підтоплено 50 га сільгоспугідь;
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- у с.Ільниця пошкоджено корінний берег потічка Яловий.
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Хустський район:
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- у с.Данилово підтоплено 4 дворогосподарства та 20 га пасовищ;
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- у с.Стеблівка-с.Сокирниця підтоплено 150 га пасовищ.
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Виноградівський район:
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- у с. Черна місцевим стоком підтоплено 4 дворогосподарства та 3 га сільгоспугідь;
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- у с. Дюла підтоплено 35 га сільськогосподарських угідь.
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Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 21-22 травня майже по всій території Закарпаття очікувалися сильні дощі, місцями грози з градом та шквалистими поривами вітру. Внаслідок інтенсивних опадів прогнозувалося значне підвищення рівнів води в головних річках області.
Як повідомляв УНН, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.