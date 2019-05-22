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На Закарпатье из-за сильных дождей подтоплены три района

На Закарпатье из-за сильных дождей подтоплены три района

Киев  •  УНН

 • 13319 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Закарпатской области по состоянию на 11:00 были подтоплены три района в связи с сильными осадками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В результате сильных осадков на территории Закарпатской области зафиксированы подтопления на территории Иршавского, Хустского и Виноградовского районов. Всего на территории области подтоплены 8 дворов, 273 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также повреждено 1 мостовой переход и разрушено 230 м.п. берегоукреплений", - сообщили в ГСЧС.

Так, Иршавский район:

  • в с. Лисичево повреждено мостовой переход через ручей Яблинец, разрушено 20 метров погонных берегоукреплений;

  • в с.Ольховка подтоплены 50 га сельхозугодий;

  • в с.Бронька разрушено 210 метров погонных берегоукреплений р.Красна;

  • в г.Иршава-с.Сильце подтоплены 35 га сельхозугодий р.Иршавка;

  • в с.Заречье, урочища Вираж, Морво и Легелив подтоплены 50 га сельхозугодий;

  • в с.Ильница повреждено коренной берег ручья Яловой.

Хустский район:

  • в с.Данилово подтоплено 4 домохозяйства и 20 га пастбищ;

  • в с.Стеблевка-с.Сокирница подтоплено 150 га пастбищ.

Виноградовский район:

  • в с. Черная местным стоком подтоплены 4 домохозяйства и 3 га сельхозугодий;

  • в с. Дюла подтоплены 35 га сельскохозяйственных угодий.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 21-22 мая почти по всей территории Закарпатья ожидались сильные дожди, местами грозы с градом и шквалистыми порывами ветра. Вследствие интенсивных осадков прогнозировалось значительное повышение уровней воды в главных реках области.

Как сообщал УНН, дождливая погода в Украине продержится как минимум следующие три дня, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье местами град.

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