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На Закарпатті очікується значне підвищення рівня води в річках через негоду

На Закарпатті очікується значне підвищення рівня води в річках через негоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У вівторок і середу, 21-22 травня, майже по всій території Закарпаття пройдуть сильні дощі, місцями грози з градом та шквалистими поривами вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр і Закарпатську ОДА.

Внаслідок інтенсивних опадів прогнозується значне підвищення рівнів води в головних річках області. У нижніх течіях Тиси підйом – до 2,5 метрів із виходом води на заплаву, а в Ужі (в межах м.Ужгород) – до 3 метрів від теперішнього рівня.

У гірських районах зливи можуть спровокувати значні схилеві стоки, а також утворення локальних селів.

"Місцеві адміністрації та служба з надзвичайних ситуацій готові до інтенсивних опадів і ліквідації можливих негативних наслідків негоди", – заявив в.о. голови ОДА Ярослав Галас.

Нагадаємо, в Україні внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води.

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