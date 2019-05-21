На Закарпатті очікується значне підвищення рівня води в річках через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У вівторок і середу, 21-22 травня, майже по всій території Закарпаття пройдуть сильні дощі, місцями грози з градом та шквалистими поривами вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр і Закарпатську ОДА.
Внаслідок інтенсивних опадів прогнозується значне підвищення рівнів води в головних річках області. У нижніх течіях Тиси підйом – до 2,5 метрів із виходом води на заплаву, а в Ужі (в межах м.Ужгород) – до 3 метрів від теперішнього рівня.
У гірських районах зливи можуть спровокувати значні схилеві стоки, а також утворення локальних селів.
"Місцеві адміністрації та служба з надзвичайних ситуацій готові до інтенсивних опадів і ліквідації можливих негативних наслідків негоди", – заявив в.о. голови ОДА Ярослав Галас.
Нагадаємо, в Україні внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води.