На Закарпатті очікується значне підвищення рівня води в річках через негоду

КИЇВ. 21 травня. УНН. У вівторок і середу, 21-22 травня, майже по всій території Закарпаття пройдуть сильні дощі, місцями грози з градом та шквалистими поривами вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр і Закарпатську ОДА.