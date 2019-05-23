Уровень воды в реке Уж превысил исторический максимум

"В притоке Ужа - р.Турья вблизи с. Турья Пасека - в ночь на четверг зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды - 349,8 см относительно нуля поста. До этого высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году - 348 см относительно нуля поста. Вода продолжает подниматься, а хуже всего то, что в ближайшие часы ожидается новая волна осадков, которая идет в Закарпатье со стороны Словакии и Польши. Львиная доля дождя снова придется на Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы. В течение пяти часов выпадет еще 45 мм осадков, то есть полуторанедельного норма. Дожди прекратятся только около 12 часов четверга", - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

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Он добавил, что река Уж и ее притоки полные, поэтому ожидаются чрезвычайные ситуации.

"В зоне особого риска - села Турянской долины: Турья Поляна, Порошково, Турья Пасека, Турья Реметы, Симер, а также села Ужгородского района ниже по течению Ужа. В большинстве населенных пунктов нет защитных сооружений, из-за особенностей горного ландшафта здесь отсутствуют поймы, что усиливает риск подтопления. Под угрозой частичного подтопления также города Перечин и Ужгород (правобережье). В рамках Ужгорода подъем воды ожидается выше уровня паводка 1992 года, когда значительная часть правобережья была залита водой, а некоторые старые дома обвалились", - сказал Галас.

Кроме того, под угрозой подтопления детская узкоколейка и ботанический сад УжНУ. Вода из русла может выйти в районе моста Масарика и подтопить набережные Независимости и Студенческой.

Сегодня в 3 часа утра состоялось экстренное заседание оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), на котором принят протокол с конкретными поручениями районными государственными администрациями, органами местного самоуправления, областным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, водных ресурсов реки Тиса, Национальной полиции, Службы автомобильных дорог.

Отмечается, паводковая ситуация на Закарпатье находится под постоянным контролем областной государственной администрации, районных госадминистраций, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, областного управления водных ресурсов и органов местного самоуправления.

Напомним, в результате сильных осадков, по состоянию на 8:00 на территории Закарпатской области подтоплены 5 районов.

Как сообщал УНН, в результате значительных и сильных дождей, 23 мая ожидаются подъемы уровней воды.



