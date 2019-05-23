На Закарпатті через дощі підтоплено вже п'ять районів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Унаслідок сильних опадів, станом на 8:00 на території Закарпатської області підтоплено 5 районів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Унаслідок сильних опадів, усього на території Закарпатської області підтоплено: 31 житловий будинок, 71 дворогосподарство, 818 Га сільгоспугідь, 170 Га пасовищ, а також пошкоджено 6 мостових переходів та зруйновано 650 м.п. берегоукріплень", - йдеться у повідомленні.
У п'яти районах пошкоджено низку мостових переходів і підмито дамби. Постраждали Іршавський, Хустський, Виноградівський район, Тячівський, Перечинський район.
Нагадаємо, на заході України через зливи досі підтоплені майже 250 дворів.