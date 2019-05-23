На Закарпатье из-за дождей подтоплено уже пять районов

"В результате сильных осадков, всего на территории Закарпатской области подтоплены 31 жилой дом, 71 домохозяйство, 818 Га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов и разрушено 650 м.п. береговых укреплений", - говорится в сообщении.

В пяти районах повреждены ряд мостовых переходов и подмыто дамбы. Пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский район, Тячевский, Перечинский район.

Напомним, на западе Украины из-за ливней до сих пор подтоплены почти 250 дворов.