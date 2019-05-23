На Закарпатье из-за дождей подтоплено уже пять районов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В результате сильных осадков, по состоянию на 8:00 на территории Закарпатской области подтоплены 5 районов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"В результате сильных осадков, всего на территории Закарпатской области подтоплены 31 жилой дом, 71 домохозяйство, 818 Га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов и разрушено 650 м.п. береговых укреплений", - говорится в сообщении.
В пяти районах повреждены ряд мостовых переходов и подмыто дамбы. Пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский район, Тячевский, Перечинский район.
Напомним, на западе Украины из-за ливней до сих пор подтоплены почти 250 дворов.