В Мексике на нефтепроводе произошел пожар

На опубликованных видеозаписях видно, что столб пламени поднимался на несколько десятков метров над землей. Рядом с местом врезки обнаружены семь сгоревших автомобилей, предположительно, принадлежавших злоумышленникам. Сведений о пострадавших при инциденте не поступало. К тушению огня привлечены более 170 пожарных и спасателей.

Хищения из нефтепроводов Pemex стали для мексиканских преступных группировок одним из наиболее прибыльных видов незаконной деятельности. По оценкам представителей Pemex, ежегодный ущерб от действий бандитов превышает 1,5 млрд долларов.

Как сообщал УНН, пожарные расчеты не могут локализовать масштабное возгорание в австралийском штате Квинсленд, Австралия. В центральной части региона огнем уничтожено 35 жилых домов и сельскохозяйственные угодья на площади более 17 тысяч га, эвакуированы более 800 человек.