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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 99638 просмотра

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8 марта, 10:25 • 106193 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 133438 просмотра

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В Мексике на нефтепроводе произошел пожар

В Мексике на нефтепроводе произошел пожар

Киев  •  УНН

 • 10820 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пожар произошел в понедельник на нефтепроводе государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Халиско на западе Мексики. Причиной инцидента в районе Тлахомулько де Суньига стала нелегальная врезка, устроена похитителями горючего, сообщила радиостанция Noticias MVS, информирует УНН.

На опубликованных видеозаписях видно, что столб пламени поднимался на несколько десятков метров над землей. Рядом с местом врезки обнаружены семь сгоревших автомобилей, предположительно, принадлежавших злоумышленникам. Сведений о пострадавших при инциденте не поступало. К тушению огня привлечены более 170 пожарных и спасателей.

Хищения из нефтепроводов Pemex стали для мексиканских преступных группировок одним из наиболее прибыльных видов незаконной деятельности. По оценкам представителей Pemex, ежегодный ущерб от действий бандитов превышает 1,5 млрд долларов.

Как сообщал УНН, пожарные расчеты не могут локализовать масштабное возгорание в австралийском штате Квинсленд, Австралия. В центральной части региона огнем уничтожено 35 жилых домов и сельскохозяйственные угодья на площади более 17 тысяч га, эвакуированы более 800 человек.

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