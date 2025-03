Великі лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії

“Умови залишаються дуже складними для пожежних, і в найближчі 48 годин ми очікуємо їх погіршення через високу температуру і сильний вітер. Лінія вогню зараз проходить через більшу частину штату, і у нас немає додаткових ресурсів для посилення в центральній частині Квінсленда, де вогонь підійшов до житлових районів”, — сказав глава оперативного штабу екстрених служб штату Крейг Кроуфорд в інтерв’ю радіостанції ABC.

Для жителів постраждалих районів відкриті евакуаційні центри. Очікується, що протягом дня ще 800 чоловік будуть евакуйовані.

На даний момент в боротьбі з вогнем задіяні більше 300 пожежників і спеціальна техніка. На території районів Ойстер Крік, Рулс Біч, Агнес Вотер, Баффл Крік і Діпуотер оголошено надзвичайну ситуацію, жителі районів евакуйовані.

100 firefighters from @NSWRFS are on their way, central Queensland! pic.twitter.com/2V6Ry7KIAO

— Qld Fire & Emergency (@QldFES) 26 ноября 2018 г.