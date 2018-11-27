Великі лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Пожежні розрахунки не можуть локалізувати масштабне загоряння в австралійському штаті Квінсленд. У центральній частині регіону вогнем знищено 35 житлових будинків та сільськогосподарські угіддя на площі понад 17 тисяч га, евакуйовані понад 800 осіб. Про це у вівторок повідомила пожежна служба штату в Twitter, інформує УНН.