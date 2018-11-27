Крупные лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пожарные расчеты не могут локализовать масштабное возгорание в австралийском штате Квинсленд. В центральной части региона огнем уничтожены 35 жилых домов и сельскохозяйственные угодья на площади более 17 тысяч га, эвакуированы более 800 человек. Об этом во вторник сообщила пожарная служба штата в Twitter, передает УНН.

“Условия остаются очень сложными для пожарных, и в ближайшие 48 часов мы ожидаем их ухудшения из-за высокой температуры и сильного ветра. Линия огня сейчас проходит через большую часть штата, и у нас нет дополнительных ресурсов для усиления в центральной части Квинсленда, где огонь подошел к жилым районам”, — сказал глава оперативного штаба экстренных служб штата Крейг Кроуфорд в интервью радиостанции ABC.

Для жителей пострадавших районов открыты эвакуационные центры. Ожидается, что в течение дня еще 800 человек будут эвакуированы.

В настоящий момент в борьбе с огнем задействованы более 300 пожарных и специальная техника. На территории районов Ойстер Крик, Рулс Бич, Агнес Уотер, Баффл Крик и Дипуотер объявлена чрезвычайная ситуация, жители районов эвакуированы.

100 firefighters from @NSWRFS are on their way, central Queensland! pic.twitter.com/2V6Ry7KIAO

— Qld Fire & Emergency (@QldFES) 26 ноября 2018 г.

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