У Мексиці на нафтопроводі сталася пожежа

На опублікованих відеозаписах видно, що стовп полум’я піднімався на кілька десятків метрів над землею. Поруч з місцем врізки виявлено сім згорілих автомобілів, імовірно, що належали зловмисникам. Відомостей про постраждалих при інциденті не надходило. До гасіння вогню залучено понад 170 пожежників і рятувальників.

Розкрадання з нафтопроводів Pemex стали для мексиканських злочинних угруповань одним з найбільш прибуткових видів незаконної діяльності. За оцінками представників Pemex, щорічний збиток від дій бандитів перевищує 1,5 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, пожежні розрахунки не можуть локалізувати масштабне загоряння в австралійському штаті Квінсленд, Австралія. У центральній частині регіону вогнем знищено 35 житлових будинків та сільськогосподарські угіддя на площі понад 17 тисяч га, евакуйовані понад 800 осіб.