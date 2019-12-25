В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в организации переправы нелегалов через границу

“Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Закарпатской области, задержали одного из организаторов канала нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза. Киевлянина задержали в порядке статьи 208 УПК Украины”, — говорится в сообщении.

Так, 24 декабря, в Киеве работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Закарпатской области, задержали 36-летнего жителя столицы, уроженца Республики Бангладеш, который подозревается в подготовке и организации незаконной переправки четырех иностранцев через государственную границу.

Отмечается, что в мае этого года полицейские отдела БПСТЛ на территории Великоберезнянского района, недалеко государственной границы задержали четырех иностранцев, которые пытались выехать в Европу. Также правоохранители установили лиц, которые занимались подготовкой и организацией преступной деятельности, по переправке мигрантов. Ими оказались двое мужчин — житель города и житель Харьковской области. Мужчины в течение длительного времени скрывались от органов досудебного расследования.

Сейчас один из организаторов канала нелегальной миграции — 36-летний мужчина — задержан, другого — жителя Харьковской области — разыскивают. Под процессуальным руководством Великоберезнянской прокуратуры начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть по незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее сообщал УНН, на Харьковщине разоблачили пограничников и таможенников на содействии нелегальной миграции в РФ.